In centinaia per il tradizionale brindisi della vigilia in via del Santo

Le feste senza l'incubo del Covid hanno ridato vita a tradizioni consolidate da decenni, come quella dell'aperitivo pre natalizio all'enoteca Severino, in via del Santo.

Tradizione

In tantissimi anche questa volta dopo due anni in cui anche questa spontanea manifestazione era stata sospesa. Non è infatti un organizzato evento ma un appuntamento nato con il passaparola molti anni fa che faceva sì che le persone, una volta finite le spese per il 25 si ritrovassero qui. E' andata così anche questa volta, con tanto di accesso chiuso alla via per i non residenti per evitare problemi che si sono verificati in qualche occasione. Anche nei locali del centro, sotto il salone e nelle vie del ghetto, in tantissimi hanno scelto di passare la vigilia brindando con gli amici in vista di una giornata tradizionalmente dedicata alla famiglia.