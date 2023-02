Al Centro Antiviolenza l'opera dell'artista curda, Zhera Dogan

Zhera Dogan è un'affermata artista curda, attivista per i diritti delle donne. Ha realizzato, nel corso di un evento organizzato dal Centro Antiviolenza di via Tripoli con i Giuristi Democratici e il patrocinio del Comune di Padova, Assessorato alla Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale, il 14 novembre scorso. L'artista ha donato ai Giuristi Democratici un'opera che ha creato di fronte al Municipio, come testimonianza alle lotte che tante donne iraniane stanno portano avanti manifestando per le strade del loro paese. E' stata proprio l'accanimento e la violenza contro una giovane donna curda iraniana che ha dato il via alle rivolte. Dopo l'evento di novembre un nuovo appunamento presso la sede del Centro Veneto Progetti Donna- Auser, via Tripoli n. 3 quando sono le 11.30. Spiega Mariangela Zanni, ringraziando per il dono arrivato dai Giuristi Democratici: «Vogliamo dare seguito all’impegno che la nostra associazione, con il supporto di tutti voi, ha assunto a sostegno della rivoluzione delle donne in Iran. Abbiamo deciso di esporre il dipinto regalatoci in un luogo che rappresenta fortemente la battaglia per l’affermazione dei diritti delle donne a vivere libere, qual è il Centro Antiviolenza di via Tripoli, che ringraziamo dell’ospitalità accordataci, nella speranza che possa essere gradito e possa motivare tante donne che lo frequentano e che vi si rivolgono per essere aiutate nel percorso di fuoriuscita dalla violenza». Sono sempre tante le donne del nostro territorio che si rivolgono a questo centro per essere aiutate. Lo ha evidenziato anche l'avvocata Aurora D'Agostino che ha spiegato come le questioni siano assolutamente legate e ha evidenziato quanto importante siano esempi come quello di Zhera Dogan che ha passato un lungo periodo nelle carcere turche da dove non ha mai smesso, attraverso la sua arte, di far arrivare la sua voce. Anche in Turchia la situazione dei curdi è molto complicata sul fronte dei diritti umani. Un aspetto questo, che, ha sottolineato anche l'assessora Francesca Benciolini, «è fondamentale visto che la pace si costruisce proprio rispettandoli».