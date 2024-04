Moderno, green e confortevole: apre il nuovo centro servizi anziani Tiziano

Con la conferma dell’apertura al pubblico di lunedì 8 aprile - anticipata anche per le tante richieste già pervenute - Gruppo Gheron annuncia l’inaugurazione sabato 20 aprile del nuovissimo Centro Servizi Anziani Tiziano di Maserà di Padova, in via Monsignor Luigi Zane 59.

Inaugurazione

Alla presenza del sindaco di Maserà di Padova, Gabriele Volponi, e dell'amministrazione comunale, nonché di numerosi sindaci dei comuni limitrofi, del presidente del Gruppo Gheron, ing. Sergio Bariani, e dell’amministratore delegato, dott. Massimo Bariani, si terrà la cerimonia del taglio del nastro tricolore, prevista per le ore 10.30. Sarà seguita dall'emozionante benedizione delle strutture a cura di don Roberto Barotti, parroco di Maserà e don Stefano Baccan, parroco di Bertipaglia e successivamente si svolgerà una visita guidata. Infine, un brindisi augurale concluderà l’evento.

Csa Tiziano

Il nuovo Centro Servizi ha una superficie coperta pari a circa 2.400 metri quadrati e si sviluppa su tre piani fuori terra, con altrettanti 2.500 metri quadrati di giardino attrezzato, interamente a disposizione degli ospiti. Inserito in una zona residenziale, in posizione favorevolmente esposta all’illuminazione solare, il Csa Tiziano garantisce agli ospiti la massima tranquillità rispetto ad ogni genere di rumori. I posti letto sono complessivamente 120, suddivisi in camere doppie e singole, tutte climatizzate, con TV e ampio bagno privato. Tutti i servizi generali sono ubicati al piano terreno: qui troviamo il Servizio Accoglienza, gli uffici amministrativi e socio sanitari, il locale per il culto, la palestra, il salone parrucchiera, la cucina, la lavanderia e gli spazi tecnici. Il servizio di ristorazione, molto accurato, è gestito internamente. L’edificio è dotato di tutti gli spazi necessari per un’ottimale fruibilità della struttura da parte degli ospiti e garantisce non solo adeguati livelli di assistenza di tipo sanitario-riabilitativo, con ambulatori e palestre, ma anche spazi dedicati alla socializzazione. «Con grande soddisfazione annunciamo l'apertura della sesta residenza per anziani del Gruppo Gheron nel Veneto, un servizio di grande valore per la nostra comunità locale. Questa nuova struttura offre un ambiente accogliente e sicuro, accompagnato da personale dedicato e servizi di eccellenza. Il nostro impegno costante è assicurare il benessere e la gioia dei nostri ospiti, promuovendo un'esperienza di vita comunitaria gratificante. Siamo felici di dare il benvenuto ai nuovi residenti e di costruire insieme una comunità unita e solidale», dichiara la dott.ssa Silvia Morsoletto, responsabile dell'area Regione Veneto del Gruppo Gheron.

Verde

Molto ricercata nell’aspetto architettonico, la struttura sarà all’insegna del verde. Una parete della residenza - totalmente rivestita di verde verticale - e un giardino pensile, per le persone affette da disturbi neuro cognitivi, fanno da cornice all’area di accesso alla residenza, dove è disponibile un grande parcheggio per gli utenti. La scelta delle specie arboree ed arbustive è stata orientata verso quelle essenze in grado di mitigare l’impatto visivo della struttura e ombreggiare il parcheggio, al fine di raggiungere un riequilibrio termico dell’area. Le ampie vetrate dei saloni, che si affacciano sui Colli Euganei, sono illuminate dal sole tutto il giorno: non a caso il progetto, a cura dell’arch. Massimo Cavazzana, si intitola ‘’Casa del Sole’’. Il CSA Tiziano, dunque, rappresenta il luogo ideale nel quale gli anziani potranno trascorrere le loro giornate, immersi nella natura. Il nuovo Centro Servizi Anziani, ben inserito nel tessuto esistente e facilmente accessibile al territorio, avrà inoltre una complessiva ricaduta positiva per l’intera comunità e per il tessuto socio-economico circostante anche dal punto di vista occupazionale, attraverso l’inserimento di medici, infermieri, personale Ossmaserà, amministrativo e personale ausiliario.