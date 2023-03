Taglio del nastro al nuovo centro islamico di Montagnana: «Porte aperte per tutte le religioni»

È stato inaugurato oggi 11 marzo il nuovo centro culturale islamico a Montagnana. Un progetto nato grazie all'impegno dell’associazione culturale montagnanese, che ha investito circa 150 mila euro per realizzarlo. Uno spazio da oltre 2mila metri quadrati dove pregare, e avviare i percorsi di integrazione per l’intera comunità e i nuovi arrivi anche non di fede islamica. «Aspettiamo chiunque a braccia aperte» il messaggio del presidente dell'associazione Abdelilah Boudraa, che hanno aperto la giornata e seguite poi da quelle della figlia Fatima Boudraa, rappresentante dei giovani, e del sindaco di Montagnana Gian Paolo Lovato.