Piazze: (ennesima) proroga dell'area pedonale fino a Natale

In attesa di un vero piano per la nuova Ztl, l'amministrazione prolunga ormai ogni 6 mesi un provvedimento che nel 2016 firmò l'allora sindaco Bitonci

Serviva una proroga ai provvedimenti già attivati nel luglio del 2016 e confermati a cadenza semestrale ormai da allora, prima di portare a termine un nuovo progetto sulla Ztl che tarda ad arrivare. Ed è puntualmente arrivata: l'area pedonale in zona piazze a Padova rimarrà tale almeno fino al 31 dicembre 2021.

Auto

La decisione è stata ufficializzata tramite una dettagliata ordinanza. Fino alla fine dell'anno viene temporaneamente istituita un'area pedonale in zona piazze, che interessa le seguenti strade:

Via San Francesco, tratto compreso tra riviera Tito Livio e via Roma;

Via San Canziano;

Piazza Delle Erbe;

Via Andrea Gritti;

Via Fiume;

Piazza Dei Signori;

Piazza Dei Frutti;

Via San Clemente;

Via Nazario Sauro;

Via Flavio Busonera;

Via Boccalerie;

Via Pietro D’Abano;

Via Stefano Breda;

Via Aquileia;

Via Martiri D’Ungheria.

Nel periodo indicato, è vietato il transito delle auto private, ad eccezione di quelle di proprietà dei residenti e dei veicoli al servizio delle persone invalide, con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 21 all'una del giorno successivo; il sabato dalle ore 16 all'una del giorno successivo (con deroga dalle ore 19 alle 21 per i veicoli degli operatori del mercato per le operazioni di carico/scarico); la domenica e i giorni festivi, dalle ore 9 all'una del giorno successivo.

Bici e moto

Moto e ciclomotori possono circolare, nel rispetto degli orari sopra indicate, solo se condotti a mano, nel tratto compreso tra le intersezioni San Francesco-riviera Tito Livio e via Manin-Monte di Pietà, con possibilità di sosta e parcheggio in piazza delle Erbe negli appositi stalli di sosta. È consentita la circolazione a moto e ciclomotori di proprietà dei residenti usati per raggiungere gli stalli di sosta (di piazza delle Erbe, piazza dei Signori e Guglielmo Oberdan). Moto e ciclomotori, purché a velocità ridotta, possono circolare il sabato dalle ore 16 alle 21 per raggiungere gli stalli di sosta dedicati di piazza delle Erbe, piazza dei Signori e via Guglielmo Oberdan. Le biciclette possono circolare a velocità ridotta.

Le altre disposizioni

Nell'ordinanza, inoltre, sono indicate altre disposizioni:

Viene temporaneamente istituito il divieto di fermata dei veicoli a motore in: a) via Dante, tratto compreso tra piazza Dei Signori e selciato San Nicolò, lato civici dispari; b) via Gugliemo Oberdan; c) piazza Della Frutta; d) piazza Dei Signori, carreggiate sud e nord, lato portici e piano rialzato.