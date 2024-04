«Vogliamo creare un Centro Trapianti unico»: il sogno dell'Azienda Ospedaliera di Padova

La professoressa Patrizia Burra, direttore della Gastroenterologia e dell'Unità operativa semplice dipartimentale Trapianto Multiviscerale dell'Azienda, è stata nominata Coordinatrice del Dipartimento Funzionale Aziendale Trapianti.

Dipartimento Funzionale Aziendale Trapianti

Il Dipartimento ha come mission definire percorsi integrati per le attività di trapianto, monitorare la fase pre e post trapianto, implementare gli ambulatori multidisciplinari delle unità operative mediche e chirurgiche. È composto da 36 Unità operative complesse e da 8 Unità operative semplici dipartimentali (risultando così il secondo per numerosità di unità operative coinvolte dopo quello delle Malattie Rare), ed è trasversale in quanto conta unità operative mediche, chirurgiche, di terapia intensiva e di diagnostica sia per i bambini che per gli adulti.

Centro Trapianti

Nei prossimi tre anni il Dipartimento ha come progetto la creazione di un Centro dedicato esclusivamente alla presa in carico e alla gestione dei pazienti nell'intero percorso assistenziale. Si lavorerà, inoltre, per l'ideazione di follow up personalizzati e per l'istituzione di care manager per le attività cliniche integrate. Infine, l'impegno sarà rivolto alla stesura di programmi educativi che sappiano conferire autonomia nel governo della terapia medica ed immunosoppressiva. I pazienti dimessi nel 2023 per trapianto sono stati 435.