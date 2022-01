Nuova sede e automezzo per il trasporto di persone con disabilità a Senior Veneto, la cerimonia a San Giorgio delle Pertiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Senior Veneto, l'Associazione di Promozione Sociale che gestisce il Centro Sociale Anziani “Villaggio del Sole” di Vicenza, e collabora sia con il Comune di Vicenza che con la Federazione dei Comuni del Camposampierese al fine di assicurare il servizio dei “nonni vigile” per l'accesso e l'accoglienza dei bimbi nei plessi scolastici, allarga il suo raggio d'azione. Dopo l'inaugurazione di un centro a Molvena di Colceresa si consolida anche nel “padovano”, e precisamente a San Giorgio delle Pertiche, ove lo scorso giovedì 20 gennaio il Comune le ha assegnato un ulteriore sede alla locale Casa delle Associazioni.

Senior Veneto aveva avviato durante la scorsa estate un progetto finalizzato all'acquisto di un automezzo attrezzato anche per il trasporto di persone con disabilità facendosi assistere dalla Società di benefit “Progetti del Cuore”, la quale grazie alla generosità di numerosi sponsor del territorio è riuscita a centrare l'obiettivo, infatti contestualmente alla cerimonia di consegna della nuova sede è avvenuta anche quella di consegna di un Fiat Doblò Maxi con pedana posteriore per la salita delle persone in carrozzina.

Presenti al duplice evento, oltre al Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese Moreno Giacomazzi e di Senior Veneto Vincenzo Gigli, la Direttrice Generale Anna Maria Giacomelli, il Comandante Antonio Paolocci, il Sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella con gli Assessori Andrea Biasibetti e Stefania Pierazzo e l'Assessore di Villa del Conte Graziella Vigri.

Da parte di tutti è stata espressa viva soddisfazione per i risultati conseguiti e quelli che auspicabilmente verranno conseguiti: «Pur in un periodo così difficile come quello dell'ultimo biennio - dichiara il Presidente Gigli - Senior Veneto ha continuato a tenere vive le relazioni con i suoi quasi mille associati mettendosi nel contempo a disposizione delle Istituzioni Locali fornendo servizi sia di tipo sanitario che sociale. Inoltre con le nostre numerose attività sia di tipo ludico, culturale e ricreativo, svolte sia in presenza che online, abbiamo cercato di essere un punto di riferimento per la popolazione anziana, profondamente colpita dalle conseguenze della pandemia da Covid anche a livello psicologico.». Continua Gigli: «Il 2022 si preannuncia come un anno di svolta, i nostri associati e volontari crescono continuamente e grazie ad alcune importanti convenzioni firmate sia con l'Università di Padova che con l'ULSS8 “Berica” saremo in grado di attivare una sorta di reciproco scambio di buone pratiche per favorire l'invecchiamento attivo così come stabilito anche dalla Legge 23 del 2017 emanata dalla Regione Veneto.»