Unipd, il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali è tra i migliori al mondo

L'accreditamento internazionale Equis colloca il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" dell’Università di Padova al pari delle principali Business School internazionali relativamente al suo grado di internazionalizzazione, alla qualità della didattica, all'efficacia dei servizi agli studenti, al prestigio della ricerca ed alla ramificazione del network con gli attori economici del territorio.

Certificazione Equis

La certificazione Equis - attualmente riconosciuta solo all’1% delle Business School impegnate nella formazione manageriale - si basa su un dossier di oltre cento pagine ed una visita ispettiva che hanno permesso di valutare la capacità del dipartimento di attrarre studenti e docenti da tutto il mondo in una comunità accademica dinamica, attenta alle tematiche sociali e ambientali e connessa al mondo del lavoro e delle professioni. «Il conseguimento dell'accreditamento Equis - sottolinea la direttrice del dipartimento, Professoressa Paola Valbonesi - ci ha dato l'opportunità di comparare il nostro operato rispetto a benchmark di eccellenza internazionali. Questo importante traguardo conferma l'alto livello di qualità dei nostri percorsi formativi e delle attività di ricerca. Un risultato che motiva tutti i membri del dipartimento a continuare a lavorare insieme per perseguire l'eccellenza nella ricerca, nell'insegnamento e nel trasferimento di conoscenze alla società». Elementi di valutazione su cui il Dipartimento primeggia da oltre trent'anni, come confermato anche dai recenti finanziamenti competitivi Pnrr, Eccellenza Mur e dalle classifiche Censis. L’accreditamento Equis pone il dipartimento all’interno di un sistema internazionale che consentirà di aumentare l’attrattività di talenti e docenti da tutto il mondo e di ampliare la rete di alleanze con il mondo produttivo e con le più prestigiose istituzioni straniere, moltiplicando le opportunità formative per le studentesse e gli studenti. «L’accreditamento Equis è una garanzia della qualità del dipartimento - conclude il delegato per l’Accreditamento, Professor Giacomo Boesso - e ci consentirà di continuare ad offrire una formazione orientata alla ricerca e alla didattica innovativa, per affrontare le principali sfide del nostro tempo».