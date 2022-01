Assegno unico universale figli, la Cgil: «Ecco novità e criticità»

Dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore l'assegno unico e universale figli (Auuf) che assorbirà i precedenti benefici previsti ossia le detrazioni figli e gli assegni familiari. Ne avranno diritto i genitori per i figli dal settimo mese di gravidanza al 18esimo anno di età. Viene esteso ai figli fino a 21 anni ma a determinate condizioni: che si tratti di studenti oppure lavoratori con reddito inferiore agli 8 mila euro o disoccupati in cerca di occupazione. La principale novità è che diversamente da come accadeva prima con gli assegni al nucleo famigliare che transitavano in busta paga, l’Auuf viene erogato direttamente dall'Inps e non più dal datore di lavoro. Inoltre, per vedersi corrisposto l’importo bisognerà predisporre la domanda ed elaborare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per far calcolare l’importo corretto all'Inps.

La Cgil

Si tratta di un periodo di notevole attività per i servizi fiscali territoriali e in particolare per quelli della Cgil, come spiega Lisa Contegiacomo, ad del Caaf Cgil Padova: «Abbiamo stimato, all'interno della nostra provincia, una richiesta da parte di una platea tra le 80.000 e le 100.000 famiglie. Per quel che ci riguarda, prevediamo un totale di circa 25.000 richieste. Ad oggi sono stati fissati 12.500 appuntamenti e sono state elaborate 3.000 Dsu in 15 giorni e fino ad ora abbiamo predisposto, attraverso il Patronato, 1000 domande per l'assegno unico. Riguardo i tempi – prosegue Contegiacomo – è bene fare un po’ di chiarezza. La scadenza della domanda per vedersi riconosciuti gli importi da marzo, è il 30 giugno. Significa che si ha tempo fino al 31 marzo per presentare la Dsu e la domanda senza nessun ritardo nella percezione del beneficio, visto che dalla mensilità di marzo (che si percepisce ad aprile) le detrazioni e gli assegni al nucleo familiare non saranno più corrisposti dal datore di lavoro attraverso la busta paga ma verranno totalmente versati da parte dell'Inpa, direttamente nel conto corrente bancario o postale dei genitori. Lo sottolineo – continua l'ad del Caaf Cgil Padova – perché, al momento, anche noi, a certe domande che ci vengono poste, non sappiamo rispondere e questo perché siamo ancora in attesa delle linee guida da parte dell'Inps necessarie a chiarire diversi aspetti interpretativi».

I lavoratori stranieri

«Non possiamo non notare un punto di criticità riguardo le lavoratrici e i lavoratori stranieri, regolarmente in Italia, che dal prossimo 28 febbraio si vedranno, con l'entrata in vigore dell’Auuf, togliere i benefici per figli minori a carico, se questi risiedono nel paese di origine – fa notare Contegiacomo – Il paradosso è che al compimento dei 21esimo anno, i figli rientreranno a carico fiscalmente e da quel momento potranno ricevere la detrazione attraverso la busta paga perché con i 21 anni l’Auuf cessa e tornano in essere le detrazioni per figli a carico. Quindi è opportuno che i lavoratori che si trovano in questa situazione agiscano per tempo e facciano richiesta al proprio datore di lavoro del diritto alla percezione della detrazione spettante». «Ci chiediamo – aggiunge Palma Sergio, segretaria confederale della Cgil di Padova – di come si possa parlare di Assegno Universale se viene meno proprio l'universalità dal momento che, dal 28 febbraio, escluderà una fetta di lavoratrici e lavoratori dei Paesi Terzi che dal giorno dopo non avranno diritto ad alcun beneficio, pur non essendo variata la loro situazione né di titolari di permesso di soggiorno, né reddituale. Ci pare che più che una norma includente si evidenzi come una norma escludente e, guarda caso, l'esclusione riguarda una parte ben precisa della popolazione».