Cgil, Cisl e Uisl: «Urge una riorganizzazione sanitaria a 360°»

Una presa di posizione, quella di Cgil, Cisl e Uil, per quella che definiscono la necessità di una riprogrammazione del sistema sanitario per una giusta risposta alle esigenze dei territori.

Riprogettazione

«La riprogettazione da porre in atto - fanno sapere con una nota congiunta - non può non tenere conto delle specificità territoriali e della conseguente necessità di servizi e presidi rispondenti ai bisogni vecchi e nuovi con particolare attenzione a quei territori che, per scelte organizzative, sono stati maggiormente penalizzati nell’accesso alle prestazioni ed ai presidi sanitari. In sostanza, l’intervento che si chiede deve basarsi sulla riformulazione e rafforzamento della rete di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale. Un potenziamento dei presidi territoriali non è più rinviabile. Quello che il Covid ci ha sicuramente fatto capire è che il vero luogo di cura e prevenzione è il territorio e che l’Ospedale deve diventare lo spazio esclusivo per le acuzie e le emergenze sanitarie, come è stato per il Covid. Ma bisogna non farsi più trovare impreparati».

Riorganizzazione

«Urge dunque una riorganizzazione sanitaria a 360°, cominciando dalle politiche sanitarie regionali e dai piani sanitari che ne discendono. Occorre avere, prima di tutto, una profonda conoscenza del territorio e dei bisogni che emergono, espressi ed inespressi, per poter dare servizi e risposte adeguate ed efficaci. Questo comporta un investimento su tutto il territorio coperto dall’ULSS 6 Euganea, vale a dire l’intera provincia di Padova che, ricordiamo, nel 2021 contava 932.629 abitanti di cui 215.658 over 65 anni per un’età media della popolazione di poco più di 46 anni. Una provincia dove colpisce l’indice di vecchiaia, continuamente aumentato negli ultimi 10 anni che si attesta a 181,7 over 65 anni ogni 100 giovani con un’età inferiore ai 14 anni (era a 133,1 nel 2002), con un netto rovesciamento del rapporto anziani-giovani dove la soverchiante prevalenza dei primi si riflette sulla domanda socio sanitaria. Ma non solo: un semplice sguardo agli indicatori demografici rivela anche che l’indice di vecchiaia varia a seconda dei territori: per esempio nella Bassa si attesta al 193,37%, mentre nell’Alta, per effetto di una più alta percentuale di giovani 0/14, è del 136,37%. Si tratta di dati con cui non si può non fare i conti quando si parla di riorganizzazione sanitaria».