Fusione Configliachi-Altavita, Cgil: «Se è vero, devono prima discuterne con noi»

«Negli ultimi giorni, diversi iscritti ai nostri sindacati ci hanno riferito che il prossimo 8 aprile ci sarà un incontro tra i Consigli d'Amministrazione delle Ipab Altavita Ira e Configliachi con il Presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani. Sempre in modo informale, siamo venuti a sapere che tema dell’incontro sarà l’ipotesi di avviamento di un processo di possibile fusione tra i due enti da realizzarsi nel prossimo futuro». A dare la notizia, poi confermata da ambienti vicini ai due enti, è stata la Cgil, che chiede di partecipare e diventare parte attiva per un'eventuale soluzione.

La richiesta

«In merito a tutto ciò, abbiamo inviato una richiesta urgente ai CdA delle due Ipab padovane per organizzare al più presto, prima dell’8 aprile ben inteso, un incontro con le nostre organizzazioni sindacali. E ci aspettiamo una risposta positiva». È questa la richiesta avanzata ieri, giovedì 5 aprile, da Alfredo Sbucafratta della FP Cgil Padova, Andrea Ricci della Cisl FP Padova e Rovigo e Stefano Tognazzo della Uil Fpl Padova, ai CdA di Altavita Ira e Configliachi in merito alle voci di fusioni tra le due Ipab, circolate insistentemente nei giorni scorsi.

I chiarimenti

«È necessario – proseguono i tre sindacalisti – che i due CdA ci forniscano tutti i chiarimenti ufficiali riguardo a queste voci e soprattutto ci confermino se siano vere o meno. E non solo: ci interessa anche molto sapere quali siano le volontà dei due enti rispetto alla gestione delle strutture e, in particolare, del personale dipendente che vi lavora all’interno. Personale che, come è comprensibile, sta vivendo con una certa apprensione la situazione che si sta creando. Per questo motivo – concludono Sbucafratta, Ricci e Tognazzo – auspichiamo una convocazione celere di questo incontro in modo da chiarire tutti i dubbi su quanto sta avvenendo e poter così fornire informazioni ufficiali al personale interessato delle due Ipab in merito al proprio futuro».