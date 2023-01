Cgil al congresso, Marturano verso la riconferma come segretario

Nell’ambito del XIX Congresso della CGIL, nei giorni 11 e 12 gennaio 2023, presso il Crowne Plaza Hotel in via Po 197, avrà luogo il VII Congresso della Camera del Lavoro di Padova.

Un lungo e partecipato percorso

La due giorni congressuale che si terrà mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio al Centro Conferenze del Crowne Plaza Hotel di Padova arriva alla fine di un lungo e partecipato percorso costituito da centinaia di assemblee, nei luoghi di lavoro e nelle leghe territoriali, a cui hanno preso parte migliaia di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati. Poi è stata la volta delle categorie che, nel mese di dicembre, hanno celebrato i loro congressi provinciali, in seguito ai quali sono stati eletti i Segretari Generali: per la Filcams Marquidas Moccia, per la Filctem Marco Parissenti, per la Fillea Gianluca Badoer, per la Filt Massimo Cognolatto, per la Fiom Loris Scarpa, per la Fisac Elisa Rigon, per la Flai Giovanni Acco, per la Flc Mara Patella, per la Funzione Pubblica Alessandra Stivali, per il Nidil Mirko Romanato e per lo Spi Alessandro Chiavelli.

La platea dei partecipanti

Le delegate e i delegati che sono stati eletti nelle assemblee dei luoghi di lavoro, nelle leghe territoriali e nei congressi di categoria e che formano la platea del Congresso della Camera del lavoro sono 253: il 54,5% sono uomini, il 45,5% sono donne. Circa un quarto della platea è costituito da pensionate e pensionati, il restante da delegate e delegati ancora attivi nel mondo del lavoro. Tra loro, 34 delegate e delegati saranno eletti per partecipare al Congresso della Cgil del Veneto che si terrà il 26 e 27 gennaio a Mestre, penultima tappa di un percorso che si concluderà definitivamente con il Congresso Nazionale della Cgil a Rimini dal 15 al 18 marzo del 2023.

Gli Ospiti

Molto nutrita, come sempre, la lista degli ospiti, istituzionali e non, presenti il primo giorno del Congresso, a partire dal Sindaco di Padova e Presidente della Provincia, Sergio Giordani, accompagnato da diversi assessori comunali. Saranno inoltre presenti: il Questore di Padova, Antonio Sbordone, il Pro-Rettore Antonio Parbonetti in rappresentanza dell’Università di Padova, il Presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono, il Direttore Generale di Assoindustria Giuseppe Milan, i Segretari Generali di Cisl e Uil, Samuel Scavazzin e Massimo Zanetti, la Segretaria Confederale della Cgil Veneto, Silvana Fanelli, Suor Francesca Direttrice dell’Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Padova e i rappresentanti di numerose associazioni presenti nel territorio padovano.

Marturano

«Questo Congresso – dice Aldo Marturano, Segretario Generale della Cgil di Padova – cade in un momento particolarmente difficile per milioni di persone che vivono nel nostro Paese percependo, quando va bene, uno stipendio o una pensione. Pandemia mondiale, guerra in Europa, impennata delle bollette e del costo dei beni di prima necessità sono tutti fattori che non fanno altro che aumentare l’incertezza e le difficoltà di tante lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati che vivono con crescente angoscia sia il presente che il pensiero del futuro. A fronte di tutto questo, l’ultima Legge Finanziaria varata dal Governo ignora sostanzialmente i loro bisogni, a partire da quelli delle donne, e non dà nessuna risposta alle inquietudini di generazioni di giovani che sempre più numerosi se ne vanno dal nostro Paese. Sarà proprio per discutere di tutto questo, per riflettere sulla situazione economica e sociale della nostra provincia e provare ad indicare delle vie che portino alla soluzione delle tante crisi che stiamo attraversando che l’11 e 12 gennaio ci incontreremo al Crowne Palace Hotel in quello che diventerà il momento fondante e decisivo delle strategie e obiettivi che la Cgil vuole mettere in campo da qui ai prossimi 4 anni»