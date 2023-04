Salta (per ora) il tavolo di trattative per il rinnovo dei contratti all'Ulss 6. Cgil furibonda

Ieri, 5 aprile, le delegazioni trattanti della Fp Cgil Padova e Nursing Up avrebbero dovuto partecipare e trattare ad un tavolo convocato con l’Amministrazione dell’Ulss 6 Euganea che prevedeva la discussione della collocazione dei fondi contrattuali dedicati all’applicazione del nuovo CCNL Sanità. «Si premette che il nuovo CCNL della Sanità prevede che entro il 31 gennaio 2023 le Amministrazioni delle Ulss presentino i fondi contrattuali. Conseguentemente, nel rispetto di tale termine, la Fp Cgil ha inviato la piattaforma contrattuale in data 29 gennaio 2023 all’Amministrazione dell’Ulss 6 Euganea e chiesto l’apertura di un tavolo di contrattazione che, come da norma, avrebbe dovuto essere avviato entro 30 giorni. Purtroppo questo termine non è stato rispettato e nell’incontro, svoltosi ieri, con notevole sorpresa e disappunto, abbiamo appreso che l’Amministrazione dell’Ulss 6 Euganea, nonostante la calendarizzazione degli incontri e la condivisione dell’ordine del giorno, non ha rispettato gli impegni presi».

Il contratto

«Vogliamo sottolineare che il nuovo CCNL prevede novità importanti e il ritardo della sua applicazione danneggia migliaia di lavoratori di questa Azienda che aspettano le progressioni economiche e giuridiche, gli incarichi di funzione e l’applicazione dei tempi di vestizione, solo per citare alcuni dei provvedimenti più attesi. Non serve aggiungere che applicare il contratto aiuterebbe ad evitare la fuga inarrestabile e progressiva dei professionisti dall’Azienda, fenomeno che si sta registrando principalmente per motivi salariali, le cui conseguenze non possono che avere un effetto negativo sulla qualità dei servizi dedicati a chi ha bisogno di cure».

Senza verbali

«Ecco perché riteniamo molto grave quanto successo ieri dove, ancora una volta, l’Amministrazione si è presentata senza l’invio puntuale dei verbali precedenti e con un ordine del giorno modificato unilateralmente in cui venivano stralciati tutti i punti relativi ai fondi contrattuali e senza la presenza di nessun documento ufficiale. Un comportamento che contestiamo con ferma decisione e che rivela una mancanza di rispetto verso le Organizzazioni Sindacali rappresentanti delle lavoratrici e lavoratori dell’azienda a cui non abbiamo potuto che reagire rifiutandoci di proseguire in una sterile riunione che non conteneva l’argomento del nuovo CCNL Sanità, ovvero il motivo principale per cui era stato convocato il tavolo. Chiediamo con forza che si apra un vero tavolo di trattativa che abbia l’obiettivo di affrontare l’applicazione del nuovo CCNL e nel frattempo sarà cura delle rispettive Organizzazioni Sindacali organizzare iniziative di informazione e protesta dirette al rispetto dei diritti delle lavoratrici e lavoratori dell’Ulss 6 Euganea».