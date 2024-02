Violenza di genere: nell'accordo sindacale un corso di formazione per i dipendenti

Nei giorni scorsi alla Solera-Thermoform di Torreglia, storica azienda nel settore della lavorazione di polimeri e materie plastiche del Gruppo IVG Colbacchini, è partito un corso di formazione collettiva obbligatoria sulla “violenza di genere”. Si tratta di uno dei punti contenuti nel rinnovo del CCNL Gomma Plastica Aziende Industriali che prevedeva, per l’appunto, l’organizzazione per le aziende del settore di 4 ore di formazione sui temi legati alle “questioni di genere”.

«Con le prime due ore del corso di formazione – dice Francesco Gagliardi, Segretario Provinciale della Filctem Cgil Padova – siamo giunti al tratto finale di un percorso iniziato circa un anno fa, quando avvenne il rinnovo del CCNL del settore. Un obiettivo raggiunto grazie alla caparbia azione di Valter Bettio, Giovanni Ceccarello, Manuel Gaffo e Biagio Cafasso, ossia le RSU della Solera-Thermoform, e alla disponibilità dell’azienda. Nei giorni scorsi sono infatti partite le prime due ore di formazione dirette ai circa 130 dipendenti dell’azienda. Nei prossimi mesi verranno svolte anche le altre due a completamento del corso. Da quanto ne sappiamo è la prima azienda del settore nella nostra provincia ad applicare questo punto del contratto e ne siamo orgogliosi».

«Si tratta di un corso – prosegue il sindacalista della Cgil – che ha il fine di sensibilizzare il rispetto della dignità umana e di rafforzare l’attività di prevenzione dei comportamenti che configurino molestie o violenza sul luogo di lavoro. A tenere le lezioni alle lavoratrici e lavoratori della Solera-Thermoform è stato chiamato un professionista della materia con il compito di introdurre l’argomento della ‘violenza di genere’, spiegarne tutti gli aspetti e fornire tutti i meccanismi e le misure da adottare per la prevenzione del fenomeno».

“Esprimiamo dunque soddisfazione – conclude Francesco Gagliardi – per l’importante risultato conseguito di cui vanno ringraziate le RSU della Solera-Thermoform e anche la Direzione dell’azienda che ha accolto la nostra richiesta dimostrandosi anche in questa occasione, come è già accaduta in passato, attenta ai temi di natura etica».