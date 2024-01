Checchin lascia la terapia intensiva: «Dovrò prendermi una pausa, ma terremo fede agli impegni»

Il Presidente del Comitato Regionale Veneto della FCI, Sandro Checchin, è stato dimesso oggi, 6 gennaio, dal reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Cittadella. Le sue condizioni, dopo il ricovero avvenuto d'urgenza lo scorso 31 dicembre, sono stabili anche se verrà trattenuto presso il nosocomio padovano ancora per qualche giorno per lo svolgimento di ulteriori accertamenti di routine. La degenza presso l'Ospedale di Cittadella si è resa necessaria a causa di un grave infarto che è stato trattato dallo staff medico con tre interventi di angioplastica completamente riusciti. Le attuali condizioni di salute del Presidente hanno portato i medici curanti a prescrivere un lungo periodo di riposo che potrebbe protrarsi per alcuni mesi.

Le sue prime parole

«Sono felice perchè ogni giorno che passa sento di stare meglio - commenta Checchin - anche se, allo stesso tempo, sono consapevole che dovrò attenermi rigorosamente alle indicazioni ricevute dai medici per evitare complicazioni. In queste ore, grazie alla collaborazione del Consiglio regionale e dei referenti delle diverse strutture tecniche, stiamo comunque pianificando ogni aspetto per avviare regolarmente l'attività agonistica 2024 a partire dai corsi di formazione, dalla definizione dei calandari e delle trasferte delle nostre rappresentative. Ovviamente, per un certo periodo dovrò annullare i miei impegni ufficiali ma, grazie alla collaborazione delle tante persone che mi hanno fatto sentire la propria vicinanza, anche in questi giorni così difficili, sono certo che riusciremo a garantire la prosecuzione dell'attività ciclistica regionale».