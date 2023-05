L'ex assessora Gallani spala fango in Emilia per aiutare gli sfollati di Solarolo

L'ex assessora all'ambiente Chiara Gallani, oggi consigliera comunale di Coalizione Civica, è stata in Emilia Romagna per aiutare a spalare il fango dopo il dramma dovuto al maltempo della scorsa settimana. E' stata a Solarolo, uno dei Comuni più piccoli e dove finora non sono arrivati grandissimi aiuti.

Gallani

«Chi si è attivato organizzando la partenza da Padova, come il Cso Pedro, il gruppo scout Neruda e altri a cui mi sono aggregata, ha trovato nella rete di comunità del territorio emiliano la possibilità arrivare dove era necessario in quel momento, di dare braccia e parole e sostegno - scrive Gallani su Facebook - .Hanno un canale telegram che organizza le partenze quotidiane, perché c'è bisogno ogni giorno: adesso per lottare contro il tempo che trasforma il fango in cemento. Ho visto con i miei occhi tutta la vita delle persone in strada. Creare rete e partecipare alla rete è il modo che conosco sia per portare avanti battaglie sia per dare solidarietà immediata. I gruppi che ho citato lo stanno facendo concretamente e sono a disposizione di chi ha la possibilità di aggiungersi al grande sostegno dato finora».