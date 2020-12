Solodalcuore: anche Chiara Luppi sostiene l'iniziativa delle donne di Coldiretti a favore del Cuamm

L’artista padovana Chiara Luppi aderisce all’operazione di solidarietà di Donne Impresa Coldiretti a favore della costruzione di un ospedale per mamme e bambini in Sud Sudan. L’iniziativa #solodalcuore promossa a livello nazionale dalle imprenditrici agricole sostiene il Cuamm Medici con l’Africa attraverso la vendita di cuscini realizzati in doppio tessuto Made in Italy e Wax e imbottiti di fibra naturale. Una rete tutta femminile è impegnata nella giusta causa: dalle agrisarte di Sant’Erasmo all’agenzia Ipsofactory guidata da Fiorella Toffano fino l’ideatrice della collezione Katia Zuanon. Quasi 8 mila euro raccolti finora.

Testimonial #Solodalcuore

La cantante soul Chiara Luppi con il suo selfie nei social testimonia tutta la condivisione dell’obiettivo. Valentina Galesso, padovana e vice presidente delle agricoltrici venete spiega: «Non è la prima volta che Chiara Luppi si schiera con i nostri progetti, qualche anno fa l’ha fatto per i boschi atterrati da Vaia prestando la sua voce in un concerto memorabile al teatro Verdi di Padova. Eccola di nuovo in campo per aiutare il personale socio sanitario nel Continente Africano. Le doti umane di Chiara Luppi valgono quanto il suo talento».

Come aderire

L’imbottitura di questi colorati e morbidi cuscini è in fibra naturale di mais o di ortica di origine veneta: attraverso il sito www.solodalcuore.it si possono ordinare online e ricevere direttamente a casa anche in formato “sottovuoto”. Il ricavato dell’operazione va in beneficenza per la costruzione di un ospedale con reparto di ostetrica a Rumbek in Sud Sudan nell’ambito dell’iniziativa del Cuamm – Medici con l’Africa “Prima le mamme e i bambini. 1.000 di questi giorni” che porta l’attenzione particolare sul tema della nutrizione dall’inizio gravidanza fino al secondo anno di vita del neonato.