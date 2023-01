Chiude la farmacia ospedaliera al Sant'Antonio, va a Piove di Sacco: «Perso un altro pezzo di sanità»

La Farmacia Ospedaliera dall’ospedale S. Antonio verrà trasferita all’Ospedale di Piove di Sacco: Padova perde un altro pezzo di Sanità. «Lo avevamo detto e previsto che il passaggio dell’Ospedale San Antonio dalla Aulss all’Azienda Ospedaliera avrebbe ridotto prestazioni e servizi territoriali - sostengono Ylenia Barison Romualdo Zoccali e Antonino Pipitone dell'associazione Padova Bene Comune - .Ultimo Il trasferimento della Farmacia Ospedaliera a Piove, che non è solo una questione di gestione amministrativa, ma rappresenterà per migliaia di ammalati padovani ulteriori disagi per poter reperire quei farmaci particolari che necessitano di Piano Terapeutico e che fino ad oggi potavano agevolmente essere ritirati direttamente al S.Antonio».

Flash Mob

Oggi 12 gennaio l'associazione ha organizzato un flash mob davanti l'ospedale Sant'Antonio: «Da domani il paziente dovrà inviare una mail, fissare un appuntamento ed aspettare comunicazione per ritirare il farmaco - proseguono - .Insomma, invece di migliorare il Servizio Farmaci si crea ulteriore burocrazia e disagi ai cittadini, soprattutto anziani e con patologie gravi. E francamente troviamo sconcertante la promessa che ci sarà una Nuova Farmacia Ospedaliera all’ospedale Ai Colli. Quando? Non si sa. Allora la domanda sorge spontanea : ma non era più semplice trasferire direttamente la Farmacia Ai Colli , oppure prima aprire il Servizio distribuzione farmaci Farmaci ai Colli e solo successivamente trasferire la Farmacia Ospedaliera a Piove? Ma sembra che il buonsenso non abiti in questi luoghi».