Weekend di chiusure notturne sulla tangenziale, prove di carico sui 4 ponti della Est

Dopo l'intervento di sostituzione del Ponte della tangenziale est su via Vigonovese, nel mese di luglio vengono verificate le condizioni di portata di altri quattro ponti sempre relativi alla tangenziale est.

I ponti interessati sono: ponte tangenziale est su Corso Stati Uniti (n.58); ponte tangenziale est su via Bellisario ex via San Salvatore (n.59-b); ponte tangenziale est su viale Navigazione Interna (n.61); ponte tangenziale est su viale dell'Industria (n.62). Le prove di carico si svolgono: venerdì 29 luglio, chiusura direzione sud dalla uscita 18bis (traffico deviato in via San Marco) alla uscita 12 (via Piovese), dalle ore 20:30 alle 7:00; sabato 30 luglio, chiusura direzione nord dalla uscita 12 (traffico deviato in via Piovese) alla uscita 16, dalle ore 20:30 alle 7:00. Si consiglia ai mezzi pesanti di utilizzare l'uscita autostradale "Padova Zona Industriale" per raggiungere la zona industriale di Padova Est.