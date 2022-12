Il Covid risale, ma il padiglione simbolo della vaccinazione cala la saracinesca

Nel giorno in cui spunta la circolare del governo che preannuncia possibili nuove misure per far fronte alla pandemia, chiude il padiglione dei vaccini in Fiera. Simbolo della lotta al Covid, oggi dicembre è stato l'ultimo giorno di vaccinazione. Ancora nella mente le lunghe file della primavera 2021 quando iniziò la corsa alla vaccinazione nella speranza di sconfiggere il Covid e tornare alla vita normale. La scelta arriva dai numeri: meno di 700 le vaccinazioni in media somministrate nell'ultimommese tra le strutture dell'Usl Euganea e quelle dell'Azienda Ospedale Università. E sono i numeri più alti della settimana. Se si pensa che nel picco si arrivava ad 11 mila iniezioni al giorno contro il Covid, è ovvio che ora la baracca non regge più anche dal punto di vista economico. Per questo, allo scadere del contratto, l'Usl 6 ha deciso di lasciare libero lo spazio. Al momento i vaccini sono destinati a trovare casa nel complesso sociosanitario ai Colli. Ad affiancare il servizio dell'Usl 6 ci sarà l'Azienda Ospedale Università con il servizio al San Massimo e un ulteriore potenziamento delle disponibilità nel fine settimana.

Sbrogiò

«In via Tommaseo si è vaccinato un padovano su quattro, ma ora non abbiamo più bisogno di spazi così grandi e continueremo la campagna vaccinale all’ospedale Ai Colli - annuncia il dottor Luca Gino Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Usl 6 Euganea - .Il virus non è sparito: esorto tutti a prenotarsi e a continuare a rispettare le misure di prevenzione. Saluto questo padiglione con gratitudine: qualche volta ci ha fatto rimanere con il fiato sospeso, lavorando senza sosta».