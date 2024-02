Il parco Perlasca chiude per due mesi: avrà vialetti "green" panchine e tavoli nuovi

Sono iniziati ieri mattina, 19 febbraio, i lavori di manutenzione straordinaria, relativi al secondo stralcio, nel Parco Giorgio Perlasca in Via San Pio X che per questo motivo rimarrà chiuso fino al prossimo 19 aprile. Mentre il primo stralcio dei lavori ha riguardato la sostituzione dei giochi per i bambini questo secondo stralcio interviene sui vialetti del Parco il cui fondo viene totalmente rifatto e sulla sostituzione di panchine e tavoli in modo da restituire un’area decisamente più accogliente e gradevole. Inoltre dove è possibile verrà tolto il fondo in asfalto. Si tratta di un intervento programmato da tempo che rientra nella continua e attenta cura dei Parchi e dei Giardini Pubblici della città che sono sempre frequentati dai padovani e da molti turisti.

Le parole dell'assessore Bressa

L’assessore al verde Antonio Bressa spiega: “Il secondo stralcio dei lavori riguarda il rifacimento dell’asfaltatura dei vialetti nel Parco, ma nell’ottica di una sempre maggiore attenzione all’ambiente una parte dell’asfalto, dove possibile, sarà tolta aumentando quindi la superficie drenante del terreno. Ma soprattutto vengono sostituiti tutti gli arredi, cioè panchine e tavoli, numerosi nella parte di Parco verso il Ponte Saracinesca. Anche parte della recinzione sarà rifatta. L’investimento necessario è di 100 mila euro. E’ importante sottolineare che a differenza di quando è stato realizzato il primo stralcio, che ha comportato il rifacimento di tutti i giochi per i bambini, oggi noi abbiamo a poche centinaia di metri il rinnovato Parco Margherita Hack con le nuove strutture ludiche per i bambini, che può essere frequentato senza problemi nel periodo di chiusura dovuto ai lavori