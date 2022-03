Chiude per restauro il parco Perlasca. Riaprirà a fine aprile

Da lunedì 14 marzo il parco Perlasca chiude per restauro. Saranno svolti dei lavori di riqualificazione, che permetteranno la riapertura verso la fine di aprile. A darne notizia l'assessora al verde Chiara Gallani, che ha incontrato alcuni dei genitori dei bambini che lo frequentano quotidianamente: «Ho illustrato e abbiamo guardato assieme il progetto - spiega l'assessora Gallani - .Si tratta di lavori divisi in due stralci, il primo adesso: quasi tutti i giochi saranno cambiati con attenzione all'inclusività, ricreata l'area per i più piccoli, rifatta la piastra polifunzionale e messa la base per un gazebo per servizi. Si tratta di una delle aree gioco più frequentate della città, ed è stato importante quindi confrontarci su quanto cambierà nelle prossime settimane e anche sulla necessità di chiusura temporanea, per condividere le tempistiche. E' stato proprio un bel momento di condivisione, in cui mettere a fuoco sia le necessità sia la soddisfazione di tutti per il salto di qualità che il parco farà per rendere le ore di gioco all'aperto ancora più belle - chiude Gallani - .A breve poi anche i lavori annunciati lo scorso autunno sulle aree gioco di moltissimi altri parchi, sia a rinnovarle nel senso della qualità e dell'inclusività, sia ad aumentarle dove giochi non c'erano».