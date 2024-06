Chiuso per 3 mesi il ponte Omizzolo, da oggi il cantiere e l'odissea della viabilità alternativa

Come anticipato, con la fine del mese di giugno il cantiere del Sir3 arriva sul Ponte Omizzolo. Prima di realizzare le vie di corsa sarà necessaria una manutenzione straordinaria dell’impalcato del ponte, che è una struttura a selle gerber: si procederà a rialzare la parte centrale del ponte, a riqualificare gli appoggi e a rinforzare l’impalcato stesso il quale verrà poi ricollocato nella posizione originale. I lavori prendono il via oggi, 24 giugno e nella prima settimana si procederà esclusivamente con la rimozione, da parte di AP Reti Gas, del tubo del gas e delle relative strutture di supporto posizionate a vista a lato del ponte. Per realizzare questo intervento sarà necessario occupare con tre autogru la carreggiata stradale di ponte Omizzolo e quindi già da lunedì il traffico veicolare sarà completamente interdetto sul ponte.

A seguire si inizierà con il lavoro per la realizzazione della linea tranviaria Sir3 vera e propria, prima della quale è previsto appunto il lavoro di riqualificazione generale della struttura. Il cantiere si protrarrà fino a metà settembre, con l’obiettivo di finire entro l’inizio delle scuole. Con la prossima settimana verrà anche spostato il cantiere di via Morgagni sulla corsia opposta, quella sul lato del centro storico, dove a differenza di quanto fatto finora il cantiere procederà per tratte funzionali garantendo sempre l’accesso ai passi carrai presenti da quel lato di via Morgagni.

Come cambia la viabilità? Nel periodo di chiusura del ponte la viabilità per chi arriva dalla stazione e va verso gli ospedali rimane invariata, con il transito su via Morgagni nella corsia non occupata dal cantiere. Chi è diretto alla stazione dovrà transitare attraverso la Stanga risalendo via Venezia fino a via Goldoni per poi percorrere via della Pace fino alla stazione. In direzione stazione, non si potrà accedere al ponte e una volta giunti in prossimità si dovrà svoltare obbligatoriamente su via Loredan. Per non sovraccaricare via Loredan e il quartiere, per i veicoli privati che si muovono in direzione stazione viene istituita la deviazione su via Belzoni, mentre per i mezzi pesanti ci sarà l’obbligo di transito in via Gattamelata, dal momento che non possono transitare sul ponte Ognissanti. Verrà apposta la dovuta segnaletica con un particolare riguardo per gli incroci Giustiniani-Gattamelata e Falloppio-Belzoni-Morgagni. Nel periodo di chiusura del ponte è vietata anche la navigazione del Piovego nel tratto tra Ponte Omizzolo e le Porte Contarine.

Sono inoltre previste le seguenti deviazioni per gli autobus, con la soppressione di alcune fermate e l’istituzione di fermate sostitutive: dagli ospedali per la stazione, giunti all’incrocio con via Belzoni al semaforo si svolterà a destra si proseguirà dritti per via Ognissanti dove al termine si girerà a destra per via Ariosto ed alla prima rotonda si effettuerà l’inversione di marcia per poi proseguire su via Venezia e riprendere i normali percorsi di linea. Dalla stazione per gli ospedali rimane la deviazione per via Valeri poi percorso regolare. Dalla Stanga per la stazione (linee U07 e U09): giunti alla rotatoria della Stanga si proseguirà per via Venezia per poi riprendere il normale percorso di linea.