Chiude fino all'11 settembre il ponte azzurro di Selvazzano

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte “Azzurro” di Tencarola mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. Tale intervento richiede la modifica temporanea della circolazione stradale in corrispondenza del ponte sul fiume Bacchiglione a Tencarola, tra le vie Padova ed Euganea.

Chiusura

Come stabilito dall’Ordinanza, dal 29 agosto all’ 11 settembre è prevista la chiusura totale al traffico veicolare del ponte di Tencarola sul fiume Bacchiglione, comprese le due passerelle ciclopedonali laterali al ponte, con l’istituzione di un divieto di transito ai veicoli. E’ già presente nel territorio la cartellonistica adeguata e le indicazioni per la viabilità alternativa. Sarà consentito il solo passaggio dei pedoni con esclusione degli orari dove avviene il sollevamento del ponte. I cicli e i motocicli potranno transitare solo se spinti a braccia. Il passaggio sarà garantito con una corsia provvisoria adeguatamente segnalata. Tale provvedimento è necessario per consentire il sollevamento dell’impalcato del ponte stesso per eseguire la manutenzione.

Navigazione

E’ anche prevista la sospensione della navigazione del fiume Bacchiglione fino all’11 settembre nel tratto compreso tra il ponte di Tencarola e quello di Selvazzano Dentro Capoluogo. «I lavori di manutenzione straordinaria – afferma la sindaca di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – sui ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo prescritti per la sicurezza idraulica dal Genio Civile e per i quali è stato ottenuto un finanziamento ministeriale sono iniziati e proseguono seguendo il cronoprogramma stabilito. Abbiamo lavorato a lungo per trovare le soluzioni più adeguate in modo da limitare il più possibile i disagi e i disservizi».

Percorsi alternativi

I percorsi alternativi degli autobus prevedono l’istituzione di un servizio navetta che accompagna i cittadini dal capolinea del 12 dell’Auditorium San Michele di Selvazzano Capoluogo al Ponte “Azzurro” di Tencarola nelle tre fasce orarie di punta dalle ore 06.40 alle ore 08.40, dalle ore 12.10 alle ore 14.10 e dalle ore 18.20 alle ore 20.20. Da qui potranno raggiungere a piedi la prima fermata utile del 12 di Tencarola (Via Forno oppure Via Padova come da planimetria redatta da Busitalia) che garantirà le attuali corse e in aggiunta quelle di Selvazzano. La stessa navetta dal Ponte “Azzurro” di Tencarola proseguirà attraverso via Montegrappa fino a via Cesare Battisti di Abano dove i Cittadini potranno poi prendere M-T-TL e proseguire verso Abano, Montegrotto e Torreglia. Lo stesso percorso viene garantito anche al contrario: «Abbiamo coinvolto i Volontari dell’Anteas del Trasporto Sociale per accompagnare al lavoro cittadini con abilità diverse e che usufruivano del trasporto pubblico locale - chiude la sindaca - .Ringrazio tutti per la disponibilità e la collaborazione a mettere in campo, ognuno per le proprie competenze, soluzioni concrete e servizi a favore della cittadinanza, nonostante le difficoltà e la complessità di questo lavoro sui ponti che viene fatto secondo indicazioni precise dell’autorità competente per manutentarli e quindi per la sicurezza di tutta la cittadinanza».