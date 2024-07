Chiude il "sigaro" di via Venezia: entrano nel vivo i cantieri del tram più impattanti

Partono la settimana prossima due cantieri di risoluzione dei sottoservizi per il Sir2.

Nello specifico si tratta di un cantiere di spostamento e sostituzione della rete di distribuzione del gas in via Venezia, tra il centro Giotto e il cavalcavia, e uno per la riqualificazione della rete idrica in corrispondenza della rotonda di Corso Milano. Il primo prenderà il via lunedì 22 luglio e prevede nella prima fase la chiusura temporanea al traffico delle due corsie veicolari di via Venezia, adiacenti all’aiuola spartitraffico tra via Martiri Giuliani e Dalmati e via Donà in direzione piazzale Della Stanga. Proseguirà per tratte funzionali e si concluderà il 2 agosto. Per consentire di svolgere le operazioni sarà sostanzialmente “chiuso” il “sigaro” di via Venezia ovvero i veicoli provenienti dalla Stanga dovranno proseguire dritti ed eventualmente fare inversione di marcia sotto il cavalcavia, mentre i veicoli provenienti da Ponte di Brenta dovranno proseguire dritti ed effettuare l’eventuale inversione di marcia alla rotonda della Stanga. Nella seconda fase il cantiere prevede la chiusura temporanea al traffico della prima corsia veicolare di destra di via Venezia, in direzione piazzale Della Stanga, da venerdì 2 agosto a venerdì 23 agosto. In questa fase è previsto anche un senso unico alternato regolato da movieri in via Bonaventura da Peraga, nella sezione stradale in prossimità dell’incrocio con via Venezia. Per il cantiere viene istituito anche il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via Venezia, nel tratto compreso tra via Donà ed il numero civico 51, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, fino al 23 agosto.

Il cantiere per lo spostamento e la riqualificazione della rete idrica in prossimità della rotonda di Corso Milano è in realtà già in corso, ma da metà della prossima settimana entra in una nuova fase, che prevede parziali restringimenti proprio sulla rotonda tra Corso Milano e Porta Savonarola Verranno effettuate lavorazioni imprescindibili per poter consentire i collegamenti delle nuove condotte idriche già posate in corrispondenza della rotonda e di Porta savonarola, e verranno realizzate a piccoli stralci per poter garantire il flusso del traffico, parzializzando la larghezza delle carreggiate interessate. Questo intervento durerà dal 24 luglio al 9 agosto. Nello stesso periodo è previsto anche il restringimento parziale delle carreggiate di immissione e di uscita della rotonda per le vie Vicenza, Volturno, Bronzetti.

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: “Sono altri due cantieri importanti che realizziamo in queste settimane estive per procedere con la risoluzione e l’ammodernamento di tutti i sottoservizi. Non si tratta di interventi particolarmente impattanti sul traffico soprattutto in questo periodo dell’anno e sono di breve durata. Le ditte incaricate sono le ditte che hanno in gestione le reti di gas e acqua, ovvero AP Reti Gas e AcegasAsAMga e anche in questo caso gli interventi sono stati definiti attorno al tavolo tecnico che vede la presenza di tute le aziende coinvolte.”