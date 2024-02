Calano le serrande delle attività, ma il biennio dice un'altra cosa: +73 il saldo con le aperture

Il 2023 ha chiuso con un saldo positivo tra chiusure e aperture di negozi in città di +78. Nonostante in molte zone della città ogni giorno continuno a chiudere le serrande, e ne sono altrettante che riaprono, almeno tra bar, ristoranti, negozi di commercio al dettaglio e di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti etccc). Oggi, 23 febbraio, l'assessore al Commercio e alle Attività Produttive Antonio Bressa e la dirigente del Settore Suap e attività economiche Marina Celi, hanno fatto il punto sul numero di aperture e chiusure di negozi in città negli ultimi due anni.

Suap

I dati sono stati estratti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Padova, dove vengono gestite le nuove aperture e le cessazioni di attività tra cui il commercio al dettaglio in superfici di vendita inferiore ai 250 metri quadrati, i pubblici esercizi come bar e ristoranti e gli artigiani nell'ambito dei servizi alla persona, ovvero acconciatori, estetisti e tatuatori. Queste tipologie di attività rappresentano la maggioranza dei negozi presenti in città e hanno l'obbligo di comunicazione al Suap.

I numeri

Nel 2022 c'erano state 57 nuove aperture in città tra bar, locali e ristoranti, a fronte di 44 chiusure, mentre l'anno scorso hanno aperto in 62 e chiuso in 25, su un totale di 1205. E' andata un po' peggio per i negozi di commercio al dettaglio: nel 2022 hanno aperto 201 attività e ne sono state chiuse 232, mentre nel 2023 hanno chiuso altre 193, ma ne sono state aperte 219 su 3100 totale 8in 2 anni saldo totale di -5). Per quanto riguarda invece i servizi alla persona: 37 aperture nel 2022, 32 lo scorso anno, a fronte di 24 e 17 chiusure nel bienno, con un saldo positivo di 28 su 682. Il totale è di 535 chiusure rispetto a 608 aperture tra il 2022 e il 2023. Si evidenziano una sostanziale tenuta della presenza di attività commerciali al dettaglio e un progressivo aumento delle attività di ristorazione e dei servizi alla persona, andando a confermare un importante dotazione di negozi per la città di Padova pari a quasi 5000 unità. Confrontando il 2022 con il 2023 si può osservare una generale ripresa dopo il periodo Covid, trainata da fattori di crescita economica.

Le parole dell'assessore Bressa

L'assessore Antonio Bressa commenta: «Non nascondiamo le difficoltà intrinseche in un settore che è in grande trasformazione ormai da diversi anni. In città ci sono sicuramente situazioni più floride come altre più difficili, così come ci sono settori che crescono di più di altri, ma ciò che è importante sottolineare oggi è che a Padova c'è un turnover di attività economiche che permette di compensare le fiosiologiche chiusure ed anzi di continuare a crescere in determinati settori. Crediamo che alcuni fattori siano decisivi per delineare questa situazione: il 2023 è stato l'anno in cui Padova ha raggiunto il suo massimo in termini di presenze turistiche, l'Università ha registrato un nuovo record immatricolazioni e la città è interessata da molti investimenti pubblici e privati che contribuiranno anche nei prossimi anni a un generale sviluppo di Padova. Oggi dobbiamo continuare a essere a fianco delle imprese anche di fronte alle nuove sfide emergenti e continuare ad ascoltare le associazioni di categoria e a collaborare con loro per migliorare le condizioni di chi fa impresa in città, contribuendo alla qualità dei servizi e allo sviluppo di un necessario presidio in centro e nei quartieri, per tutti i cittadini. A tutti gli imprenditori che continuano a scommettere su Padova va il nostro ringraziamento».

Ascom

«Lo sappiamo tutti, da più di 2300 anni, che fa più rumore un albero che cade che non una foresta che cresce, ma qui gli alberi che cadono rischiano di essere più d’uno e, talvolta, anche di dimensioni notevoli a fronte di una foresta che rischia una crescita debole, forse addirittura una “non crescita” se non sostenuta da scelte che, in questo momento, non riusciamo a vedere». Il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, richiama l’antica filosofia cinese per rimarcare la difficoltà del commercio cittadino. «Un negozio piccolo o grande che chiude, storico o recente che sia - continua - dovrebbe essere prima ancora che un problema del mondo del commercio, un problema della città e di chi la amministra. Questo perché un negozio che chiude è un pezzo di comunità che si dissolve e una vetrina spenta è, spesso, l’anticamera del degrado». Ecco perchè Bertin insiste.

«Urbs Picta è un bellissimo biglietto da visita, ma al turista dobbiamo offrire accessibilità e parcheggi. La stessa cosa che dobbiamo garantire ai cittadini che, altrimenti, come sta avvenendo, scelgono di emigrare verso i comuni limitrofi. Anche se poi chi non abita in città fatica a venire a Padova perché il messaggio che sta passando è che la città del Santo sia una città chiusa». E poi ci sono le questioni contingenti: «Ribadisco - continua il presidente dell’Ascom Confcommercio - che i cantieri nei quali ci si imbatte ogni giorno rischiano di gettare benzina sul fuoco. Soprattutto se sono quelli del tram che, seppur a macchia di leopardo, continueranno per mesi durante i quali chi ha il negozio che insiste su quei tratti vedrà i propri affari calare drasticamente. In una fase come quella attuale - ha concluso il presidente dell’Ascom Confcommercio - anche qualche mese di lavori davanti alla vetrina può costringere qualcuno ad abbassare la serranda. Per sempre».