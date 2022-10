Lavori alla tubazione idrica, chiusa un mese via Nazario Sauro

AcegasApsAmga informa la cittadinanza che da lunedì 3 ottobre inizieranno i lavori di bonifica della condotta idrica di via Nazario Sauro, a Piove di Sacco. Questo intervento, a carico della multiutility, si inserisce nel piano di opere di ammodernamento della rete di acquedotto. Dopo la recente posa della nuova tubazione idrica in Vicolo Co’ del Panico, effettuata questa estate, si prosegue quindi con i lavori in via Nazario Sauro, per aumentare la portata di acqua alle abitazioni comprese tra via Co’ del Panico, via Nazario Sauro e via Parisino.

Chiusura

Al fine di consentire i lavori nel cantiere, la cui durata è stimata per circa un mese, è prevista, con Ordinanza comunale, la chiusura al traffico veicolare della stessa via Nazario Sauro nei giorni feriali dalle ore 8 alle 18.