Noventa, chiusa per più di un mese via Cappello. Si cambia la condotta del gas

Lunedì 13 giugno inizieranno i lavori di sostituzione della condotta del gas metano in via Cappello a Noventa Padovana. I lavori che si prevede possano protrarsi, salvo imprevisti, sino al 22 luglio comporteranno la chiusura della strada a tratti. Per velocizzare i lavori sono stati previsti due distinti cantieri in accordo con la ditta esecutrice dei lavori i quali cominceranno ad operare dalle estremità della suddetta via (uno dal confine con la Zona Industriale di Padova e uno dall'intersezione con via Valmarana) per convergere verso la parte centrale dell'arteria. Inoltre al fine di ridurre i disagi all'utenza e ai residenti si è optato di operare nel periodo in cui le scuole sono chiuse. Nelle aree interessate dal cantiere sarà collocata idonea segnaletica di cantiere. In funzione della evidenziata chiusura gli autobus di linea provenienti da Padova percorreranno le vie Serenissima, Valmarana e Roma sino alla rotatoria di via Caduti sul Lavoro per poi ritornare verso il Municipio e dirigersi verso Stra attraversando come di consueto le vie Marconi, Noventana e Oltrebrenta. Saranno momentaneamente sospese le fermate lungo la Via Cappello e via Caduti sul Lavoro mentre sarà creata una nuova fermata al confine con il Comune di Padova nei pressi dell'intersezione tra via Nona Strada e via Cappello.