Chiusi i lavori al sottopasso di via Due Palazzi: «Sicurezza stradale migliorata»

Completati i lavori di sistemazione del sottopasso di via Due Palazzi, che collega Altichiero con l’area dello stadio e il sistema delle tangenziali. I lavori, durati due settimane, si sono resi necessari a causa delle infiltrazioni che interessavano, provocando ristagno d’acqua e compromettendo la piena sicurezza della viabilità, e hanno riguardato quindi non solo la tenuta idraulica del sottopasso ma anche il manto stradale che è stato a sua volta sistemato.

Andrea Micalizzi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici dichiara: “Ecco un altro intervento importante e di successo per migliorare la sicurezza stradale e le condizioni dei nostri sottopassi, fortemente richiesto dai cittadini che avevano più volte segnalato le difficoltà derivanti dalla presenza di acqua nel sottopasso. Adesso ci spostiamo con i lavori in via Ippodromo dove da lunedì 8 interverremo allo stesso modo.”Interviene anche Andrea Cesaro, Presidente della Consulta 6B: “Sono felice siano stati completati i lavori di manutenzione di quest’opera. Lo stato di degrado dovuto alle infiltrazioni nel sottopasso era stato inserito tra i lavori prioritari dalla Consulta e la soluzione di questo problema era molto richiesta e attesa dai cittadini.”