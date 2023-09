Etra, chiusi i lavori su rete fognaria, acquedotto e pista ciclabile nelle vie Arrigoni e Prati

Conclusi i lavori nelle vie Arrigoni e Prati, un intervento da 2 milioni e 39 mila euro, di cui 1 milione e 100 mila euro finanziati dal Comune, che ha visto l’estensione della rete fognaria, il rifacimento della rete acquedotto e la realizzazione della pista ciclabile. In particolare, in via Prati è stata posata la nuova rete fognaria per una lunghezza di 650 metri, che servirà tutte le utenze prospicienti che ne erano prive. Con l’occasione, approfittando del cantiere aperto, sono state sostituite delle vecchie condotte di acquedotto soggette a rotture, nell’ottica di un più ampio programma di Etra finalizzato a ridurre le perdite idriche. Lungo via Prati, inoltre, si è realizzata una nuova pista ciclabile.

Via Arrigoni

Per quanto riguarda, invece, l’intervento lungo via Arrigoni, è stata posata una nuova rete fognaria della lunghezza di 820 metri e alcuni tratti di acquedotto. E’ stata, inoltre, allestita una nuova pista ciclabile lunga 650 metri con la posa di tre passerelle in acciaio sui corsi d’acqua, mettendo così in sicurezza pedoni e ciclisti che percorrono la via, molto trafficata, ma permettendo anche di collegare il tratto con la pista esistente e con la biblioteca Comunale che si trova nel complesso di villa Bettanini.

Le parole del sindaco Boscaro

«Ringrazio Etra per il lavoro puntuale che sta facendo nel nostro Comune con degli interventi continui in ambito di sistemazione della rete idrica e fognaria con lavori in tutte le frazioni - commenta Gianmaria Boscaro, Sindaco di Vigonza - Si tratta di investimenti importanti per il nostro territorio e per la sicurezza ambientale. In abbinata con gli interventi di Etra il Comune di Vigonza si sviluppa anche la rete delle piste ciclabili con un altro effetto positivo per la nostra salute e per l'ambiente. Continueremo su questa strada coordinando i lavori con Etra».

Via Rigato e via Campolino

Si concluderanno, invece, in autunno i lavori di realizzazione della rete fognaria in via Rigato e in via Campolino, nella frazione di Codiverno. In via Rigato vengono posati 870 metri di condotte fognarie e in via Campolino 265 metri necessari per allacciare utenze che erano prive del servizio. Per quanto riguarda la distribuzione idrica, sono 700 i metri di condotta posati in via Rigato e 400 quelli di via Campolino, tutti in sostituzione delle vecchie condotte ormai vetuste.

Le dichiarazioni di Frasson (Etra)

«Continua dunque l’impegno di Etra per portare il servizio pubblico di smaltimento dei reflui nelle aree che ne erano sprovviste – spiega il presidente di Etra Flavio Frasson – grazie ad investimenti che permettono di portare a depurazione le acque nere prodotte dall’uomo minimizzandone l’impatto sull’ambiente. Un obiettivo che perseguiamo su mandato dei Comuni soci collaborando con loro per ottimizzare gli investimenti, come è accaduto in questo caso, dove abbiamo realizzato diverse economie ottenendo più obiettivi con un unico cantiere».