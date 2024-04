Dopo 93 anni abbassa le saracinesche in pieno centro il negozio "Alla Palanca"

«Chiude l'ennesima attività in Piazza delle Erbe: un negozio storico situato nel comparto Piazze, nel cuore pulsante di Padova, punto di riferimento da decenni per molte persone. Questo è il chiaro segnale di un problema cronico di accessi in citta che produce un calo di flussi significativo, tema che va affrontato con urgenza senza sottovalutarlo: non si risolvono i problemi continuando a sostenere che va tutto bene»: è con questo messaggio polemico che Massimiliano Pellizzari, presidente di Acc - Associazione Commercianti del Centro, ha annunciato sul proprio profilo Facebook la chiusura dopo 93 anni di onorata attività del negozio "Alla Palanca", specializzato nella vendita di biancheria intima di qualità e pigiami.

Chiusura

Si tratta di uno dei negozi più rappresentativi di Padova sia per la longeva età raggiunta che per la posizione, in quanto si trova sotto ai portici di Palazzo delle Debite in piazza delle Erbe. Ciò non è bastato a resistere: da qualche giorno, infatti, sulle vetrine sono comparsi i cartelli recanti la scritta "svendita totale per cessata attività". Ancora non si conosce il destino del negozio una volta sfitto, ma alla luce dell'appetibilità dell'area da parte del comparto food (in zona apriranno nei prossimi mesi la pizzeria Sorbillo, la gelateria Da Bepi e Starbucks) non è da escludere che possa presto trovare una nuova realtà pronta a subentrare,