Ripetute violazioni degli orari, chiuso Sotto il Salone per tre giorni il Bar al Mercà

I "bene informati" ne erano già a conoscenza. Non del giorno esatto, però: a partire da oggi, venerdì 9 marzo, e per tutto il weekend (quindi fino a domenica 11 marzo compresa) il Bar al Mercà, situato Sotto il Salone, dovrà tenere le saracinesche abbassate a causa delle ripetute violazioni compiute negli ultimi mesi.

Chiusura

Il regolamento del mercato coperto più antico d'Europa, stilato dal Comune di Padova, parla chiaro: i sei cancelli che regolano gli accessi ai corridoi devono essere rigorosamente chiusi a mezzanotte. Eppure ciò non accade: nel weekend basta transitare intorno all'una davanti alle inferriate che danno direttamente sul locale per notare come le stesse siano ancora aperte, con tanto di decine di avventori ancora presenti e pronti a sorseggiare l'ultimo drink nonostante l'orario di chiusura decisamente dilatato. A peggiorare la situazione ci pensa la mancata osservanza (come spiega il "Corriere del Veneto") delle norme relative all'occupazione degli spazi interni, in quanto i tavolini posizionati nei corridoi superano le misure stabilite sempre dal regolamento comunale. Resta da capire cosa succederà in caso di ulteriori infranzioni da parte dei gestori del Bar al Mercà.