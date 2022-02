Ultima bolletta del gas da 88mila euro, la piscina del Centro Sportivo 2000 chiude fino ad aprile

«Da lunedì le vasche del Centro Sportivo 2000 rimarranno chiuse». L'annuncio arriva via Facebook, per il dispiacere dei molti iscritti: il centro sportivo di via Pioveghetto chiude temporaneamente la propria piscina dopo l'arrivo dell'ultima bolletta del gas da 88mila euro.

L'annuncio

Una decisione dolorosa ma necessaria, come spiegato sul post della pagina Facebook del Centro Sportivo 2000: