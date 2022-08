Lavori di manutenzione straordinaria, il ponte "Azzurro" sarà chiuso: le modifiche alla viabilità

Da lunedì 22 agosto iniziano i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte “Azzurro” di Tencarola di Selvazzano Dentro mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali fondazioni, impalcati, spalle e pile.

Chiusura ponte

Tale intervento richiede la modifica temporanea della circolazione stradale in corrispondenza del ponte sul fiume Bacchiglione a Tencarola, tra le vie Padova ed Euganea, con il seguente cronoprogramma:

dal 22 al 28 agosto 2022 istituzione di un senso unico alternato per il traffico veicolare sul ponte di Tencarola posto sul fiume Bacchiglione, regolato da impianto semaforico mobile, compresa la chiusura totale di ambedue le passerelle ciclopedonali sui lati del ponte. Il passaggio dei pedoni verrà garantito con una corsia provvisoria adeguatamente segnalata;

dal 29 agosto all’ 11 settembre 2022 chiusura totale al traffico veicolare del ponte di Tencarola sul fiume Bacchiglione, comprese le due passerelle ciclopedonali laterali al ponte, con l’istituzione di un divieto di transito ai veicoli. Sarà consentito il solo passaggio dei pedoni con esclusione degli orari dove avviene il sollevamento del ponte. I cicli e i motocicli potranno transitare solo se spinti a braccia. Il passaggio sarà garantito con una corsia provvisoria adeguatamente segnalata. Tale provvedimento è necessario per consentire il sollevamento dell’impalcato del ponte stesso per eseguire la manutenzione.

dal 22 agosto all’ 11 settembre 2022, chiusura totale al transito ciclopedonale del passaggio sottostante il ponte, nella sponda a sinistra idraulica del fiume Bacchiglione.

Tutte le operazioni predette potranno subire delle modifiche nella tempistica a seconda delle condizioni meteorologiche. Afferma in merito Giovanna Rossi, sindaco di Selvazzano Dentro: «A fronte di una prescrizione molto chiara del Genio Civile per la sicurezza idraulica e di un finanziamento ministeriale già concesso deve essere eseguito questo importante intervento di manutenzione sui ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo. Abbiamo fatto tutto il possibile, nei tempi che hanno definito i vari enti interessati, per arrivare alla definizione del cantiere che è stato concordato con la ditta, le forze dell’ordine e gli stessi enti. A Tencarola è stato necessario variare la disciplina della viabilità da lunedì 22 agosto 2022 a domenica 11 settembre 2022. Abbiamo predisposto cartellonistica adeguata ed indicazioni per la viabilità alternativa consapevoli che per 15 giorni ci saranno dei disagi ed è per questo che contiamo sulla comprensione e collaborazione di tutti i Cittadini».