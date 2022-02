Peggiorano le condizioni del ponte, il sindaco anticipa la chiusura

«Le condizioni statiche del ponte di Via Valli sul Navegale sono peggiorate: meglio anticipare l'interruzione del traffico dei veicoli e mettere in sicurezza definitiva l'opera, perché prevenzione e incolumità dei cittadini vengono prima di tutto»: ad annunciarlo è Arianna Lazzarini, sindaco di Pozzonovo, che spiega come «l'amministrazione insieme al personale tecnico comunale si sta adoperando per gli imminenti lavori di consolidamento strutturale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ponte

Aggiunge Lazzarini: «I lavori inizieranno tra poche settimane, segnando così un altro importantissimo risultato della nostra amministrazione al lavoro per la soluzione definitiva del complesso problema della transitabilità di alcuni ponti presenti nel nostro territorio, dopo aver già messo in sicurezza i ponti di Via Fanzaghe e di Via Valchiesa. Sugli eventuali disagi sulla viabilità, siamo certi che i cittadini comprenderebbero la situazione - comunque temporanea - apprezzando, piuttosto, la rilevanza dell'impegno da parte della nostra amministrazione comunale. Nonostante tante difficoltà burocratiche, trattandosi di un ponte storico e quindi soggetto ai vincoli della Sovraintendenza, e le poche risorse a disposizione, il nostro impegno continua con grande responsabilità per migliorare ulteriormente le condizioni di vita della nostra comunità».