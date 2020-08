"Caduta di calcinacci dall'impalcato del ponte": chiusura urgente per il sottopasso autostradale

La motivazione è seria: "Cadute di calcinacci dall’impalcato del ponte". E ha portato il Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni Infrastrutturali del Comune di Padova a intervenire urgentemente: ordinata la chiusura temporanea al traffico veicolare del sottopasso autostradale di via Delle Gramogne a Padova.

La caduta dei calcinacci è stata segnalata dalla polizia locale: come si legge nell'ordinanza comunale "al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, in attesa della messa in sicurezza della struttura da parte della competente società autostradale, si rende necessario evitare il transito dei veicoli attraverso il fornice del ponte" fino a venerdì 28 agosto "o comunque fino alla completa messa in sicurezza del sottopasso".