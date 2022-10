Lavori in corso, tratto della trafficata strada provinciale chiuso per un mese

Disagi in vista per chi deve passare per l'Alta Padovana: a causa dei lavori di rifacimento dell'intera condotta idrica dell'acquedotto da parte di Etra un importante tratto della strada provinciale 44 a Camposampiero rimarrà chiusa al traffico fino al 22 novembre.

Lavori

Un mese di lavori che rischia di creare problemi dal punto di vista del traffico veicolare, visto che il punto in questione (che va dalla nuova rotatoria al "ponte rosso" del Muson dei Sass) è tra i più percorsi dell'intera rete viaria provinciale: auto e moto dovranno dunque necessariamente cambiare percorso, deviando da via Ca' Boldù nelle vie Martin Luther King e Bernardino da Feltre e in viale Venezia. A darne notizia sulla propria pagina Facebook è Katia Maccarrone, sindaco di Camposampiero, che spiega come sulla via si stiano svolgendo in contemporanea «anche i lavori di allargamento della strada e realizzazione della pista ciclabile da parte della Provincia».