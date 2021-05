Tratto di strada provinciale chiuso per sei mesi per lavori: importanti modifiche alla viabilità

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Si informa che, causa lavori stradali sulla Strada Provinciale 22 in centro a Onara, da lunedì 24 maggio e fino sabato 27 novembre 2021 o comunque fino al termine degli stessi le corse dell’autolinea Cittadella - Onara - Padova effettueranno percorso in deviazione. Fermate sospese: Cittadella Ospedale, Bersagliere, Gamba, Onara, Onara Pizzeria, Via Lucchetta. Fermate sostitutiva: Cittadella Consorzio, S. Anna Morosina".