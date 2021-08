Chiusura temporanea per lo svincolo di immissione autostradale: i percorsi alternativi

Per chi proviene da Bologna sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste in direzione di Venezia

Sull'autostrada A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di competenza della Società Cav - Concessioni Autostradali Venete, dalle ore 22 di martedì 24 alle ore 6 di mercoledì 25 agosto, per chi proviene da Bologna, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Venezia.

Alternative

Chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia verrà deviato obbligatoriamente sulla A4 verso Milano, dove potrà uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia. In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l'uscita alla stazione di Padova sud, percorrere la Tangenziale di Padova ed entrare sulla A4 alla stazione di Padova est.