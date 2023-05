Sostituzione dei cavi dell'alta tensione: chiude l'importante tratto autostradale

Necessario, ma solo per poche ore: stop al traffico nei prossimi giorni per un importante tratto autostradale.

Chiusura

Lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova sono infatti state programmate lavorazioni di sostituzione della fune di guardia esistente - legata ai cavi dell'alta tensione - della linea elettrica Altichiero-Piazzola. A tal fine, sull'autostrada A4 in entrambe le carreggiate tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest (porzione lunga 13 chilometri), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 23.30 di mercoledì 17 maggio fino alle ore 4 di giovedì 18 maggio. I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Padova Ovest e una volta convogliati nella Sr 11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Grisignano. Similmente i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Grisignano e attraverso la Sr 11 potranno rientrare in A4 al casello di Padova Ovest. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Padova Ovest e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Grisignano. Ad annunciarlo è A4Holding, che aggiunge: «La società profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati».