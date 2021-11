Per un giorno solo: triplice chiusura stradale a Padova

Triplice divieto, ma per un giorno solo: il Comune di Padova ha elencato le vie che saranno chiuse nei prossimi giorni

Via Pietro Chevalier

Per lavori, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Pietro Chevalier (tratto compreso tra via G. Durer e via A. Caratti) lunedì 15 novembre dalle ore 9 alle ore 17. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto di via Pietro Chevalier compreso tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via G. Durer e via A. Caratti.

Via Sant'Agnese

Per provvedere allo sgombero dei materiali di risulta provenienti da un cantiere edile, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Sant’Agnese (tratto compreso tra via Rolando Da Piazzola e via San Polo) lunedì 15 novembre dalle ore 9 alle ore 13 con inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione in via Sant’Agnese, tratto compreso tra via Dante e via San Polo, con questa nuova direzione di marcia. Il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nei tratti di via Sant’Agnese compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via Rolando Da Piazzola e via San Polo.

Via San Martino e Solferino

Per lavori sulla copertura dell’edificio sito in via San Martino e Solferino, 77-79, chiusura temporanea al traffico veicolare di via San Martino e Solferino, tratto compreso tra i numeri civici 77 e 79, mercoledì 26/11/2021, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via San Martino e Solferino compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via Prati e via Degli Obizzi.