Chiusure multiple, anche per due mesi: l'elenco dei lavori stradali previsti a Padova

Lunghe, ma (teoricamente) non impattanti: il Comune di Padova annuncia chiusure multiple che interesseranno anche per un paio di mesi alcune strade della città.

Via San Salvatore

Chiusura temporanea al traffico veicolare di via San Salvatore (tratto compreso tra via Dei Ronchi e via Camin) per tratte funzionali all’andamento dei lavori non superiori a 200 m da lunedì 31 agosto a venerdì 30 ottobre. Nulla cambia per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private.

Via Chioggia, Madonnina e Ca' Rasi

Chiusura temporanea al traffico veicolare dei seguenti tratti stradali, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, secondo il relativo calendario:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

via Chioggia, tratto prospiciente il numero civico 20, da lunedì 21 settembre a venerdì 16 ottobre;

via Madonnina, tratto prospiciente la linea ferroviaria Padova-Bologna, da lunedì 28 settembre a venerdì 23 ottobre;

via Ca’ Rasi, tratto prospiciente il numero civico 9, da lunedì 5 ottobre a venerdì 30 ottobre;

via Ca’ Rasi, tratto prospiciente il numero civico 6, da lunedì 12 ottobre a venerdì 6 novembre.

Nulla cambia per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private.