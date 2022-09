Lavori di asfaltatura, rampe di accesso alla tangenziale chiuse: l'elenco completo

Il servizio Manutenzioni infrastrutture del settore Lavori pubblici del Comune di Padova informa che oggi, lunedì 5 settembre, iniziano gli interventi di asfaltatura nelle bretelle di ingresso tra via Armistizio e corso Australia (sr 47, svincolo 7). La rampa di accesso in direzione est da via Armistizio sarà, pertanto, completamente chiusa per 5 giorni, fino al 10 settembre.

Tangenziale

Inizieranno in settimana e dureranno una quindicina di giorni anche i lavori di asfaltatura in tangenziale est - corso Argentina, a tratti sia in direzione nord - sud che in direzione sud-nord, che per contenere i disagi all'utenza saranno eseguiti in orario notturno con inizio alle ore 21.00 e termine alle ore 06.00 del giorno successivo.

Asfaltature

Continueranno anche i lavori di sistemazione della pavimentazione in asfalto di alcune strade di quartiere. Questa settimana sono in programma, e si concluderanno in questi giorni, lavori in via Cremonino, via Vallisnieri, via delle Magnolie e lungargine Rovetta.

Marciapiedi

Proseguono per un'altra settimana anche i lavori per la sistemazione dei marciapiedi in via Goethe e per altre due settimane circa in via Compagno.

Via Savonarola

Lavori per la manutenzione della pavimentazione anche in via Savonarola con chiusura temporanea della strada dal 5 all'11 settembre.