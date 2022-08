Prolungate, e anche in pieno centro: tre strade chiuse per lavori in città

Tripla chiusura stradale in città.

Via Diego Valeri

Via Diego Valeri sarà chiusa al traffico da lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre dalle ore 8 alle ore 18 (per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori), con chiusura contemporanea della corsia sul lato nord di via Trieste, tratto compreso tra via D. Valeri e via G. Gozzi, per il rifacimento della pavimentazione stradale a seguito di scavi precedentemente effettuati;

Via Bellisario

Via Bellisario (tratto compreso tra la rotatoria con via Uruguay e la rotatoria di via dei Ronchi) sarà chiusa al traffico fino a mercoledì 10 agosto dalle ore 9 alle ore 16.30 per alcune indagini strutturali sul ponte della tangenziale che passa sopra via M. Bellisario;

Via Giacomo Matteotti

Bia Giacomo Matteotti (tratto compreso tra riviera Dei Mugnai e via San Fermo) sarà chiusa al traffico da martedì 9 a lunedì 16 agosto con contemporanea istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in via Giacomo Matteotti nel tratto compreso tra riviera dei Mugnai e via San Fermo, istituzione del doppio senso di circolazione in via Giacomo Matteotti nel tratto compreso tra riviera Dei Mugnai e via Delle Porte Contarine e istituzione del senso unico alternato “a vista” in via San Fermo nel tratto compreso tra via Dei Borromeo e via G. Matteotti, per la sostituzione di due tratti della condotta del gas