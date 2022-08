Cinque chiusure in un colpo solo: importanti lavori stradali nelle prossime settimane a Padova

Chiusura al traffico dopo Ferragosto per cinque vie di Padova.

Via Pierpaolo Dalle Masegne

Via Pierpaolo Dalle Masegne (per tratte funzionali all’andamento dei lavori) sarà chiusa al traffico da lunedì 22 agosto a lunedì 31 ottobre, con contemporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, per la sostituzione della condotta del gas metano.

Via Carlo Pisacane

Via Carlo Pisacane (tratto prospiciente il numero civico 3) sarà chiusa al traffico da martedì 23 a mercoledì 24 agosto dalle ore 8 alle ore 18 per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete del gas.

Via Niccolò Tommaseo

Via Niccolò Tommaseo (tratto compreso tra via G. Gozzi e via D. Valeri) sarà chiusa al traffico da lunedì 22 agosto a sabato 10 settembre per lo scavo e la successiva posa di una condotta fognaria di attraversamento.

Via Sant'Agnese

Via Sant’Agnese (tratto compreso tra via Rolando Da Piazzola e via San Polo) sarà chiusa al traffico da giovedì 25 a venerdì 26 agosto dalle ore 7.30 alle ore 16 con contemporanea istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in via San Polo per un intervento di ripristino della pavimentazione in materiale lapideo.

Via Rudena

Via Rudena sarà chiusa al traffico da lunedì 22 a mercoledì 24 agosto dalle ore 7.30 alle ore 16, suddivisa nelle seguenti fasi funzionali all’andamento dei lavori tra riviera Ruzante e via Cappelli e tra via Del Santo e via B. Bellano, per un intervento di ripristino della pavimentazione in porfido.