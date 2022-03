Quadrupla chiusura stradale per lavori in città: le vie coinvolte

Quadrupla chiusura stradale in città.

Via Sant'Agnese

Per un trasloco di masserizie presso l’immobile sito in via Sant’Agnese, 1-4, chiusura temporanea al traffico veicolare nella via, tratto compreso tra via San Polo e via Dante, lunedì 21/03/2022, dalle ore 7.30 alle ore 11.30. Invariati il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nei tratti di via Sant’Agnese compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via San Polo e via Dante;

Via del Vescovado

Per effettuare un intervento di espurgo, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Del Vescovado, tratto compreso tra via Concariola e via Dietro Duomo, lunedì 21/03/2022, dalle ore 14.00 alle ore 15.00. Viene disposta l’inversione temporanea del senso unico di circolazione, per il medesimo periodo, in: via Sperone Speroni, tratto compreso tra via Del Vescovado e via Santa Rosa; via Santa Rosa, tratto compreso tra via S. Speroni e via A.F. Bonporti. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di via Del Vescovado compreso tra l’area di cantiere e rispettivamente via Concariola e via Dietro Duomo;

Via Sebastiano Caboto

Per lavori, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Sebastiano Caboto, tratto compreso tra via Montà ed il numero civico 1, mercoledì 23/03/2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Invariati il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private;

Via delle Magnolie

Prosegue l'intervento di sostituzione della condotta del gas metano con chiusura temporanea al traffico veicolare di via Delle Magnolie fino a lunedì 28/03/2022 e istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in via Delle Magnolie, ambo i lati, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, per il medesimo periodo. Invariati il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private.