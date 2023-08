Cantieri in città, chiuse altre cinque strade: le modifiche alla viabilità

Altre cinque chiusure stradali a Padova in agosto, approfittando della ridotta mole di traffico legata alle vacanze estive.

Via Savonarola

Via Savonarola - nel tratto compreso tra via B. Cristofori e via I. Wiel - sarà chiusa al traffico fino a venerdì 25 agosto dalle ore 9 alle ore 18 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori relativi ad un allacciamento alla rete del gas metano.

Via Galileo Galilei

Via Galileo Galilei sarà chiusa al traffico fino a venerdì 25 agosto con contemporanea inversione del senso unico di marcia in via San Francesco - nel tratto compreso tra via Ospedale Civile e via G. Galilei, con questa nuova direzione di marcia - per la posa di un cavidotto.

Via del Giglio

Via Del Giglio - nel tratto compreso tra via A. Da Forlì ed il numero civico 79, per tratte funzionali all’andamento dei lavori non superiori a 50 metri - sarà chiusa al traffico fino a venerdì 6 ottobre dalle ore 8 alle ore 18 per la bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti.

Via Mario Volpato

Via Mario Volpato - nel tratto compreso tra la rotatoria in prossimità dell’ingresso all’interporto ed il sottopasso di via Messico - sarà chiusa al traffico fino a venerdì 25 agosto per i lavori relativi a uno scavo di attraversamento.

Via Chopin

Via Federico Chopin - nel tratto compreso tra via G. Brahms e via L. Beethoven - sarà chiusa al traffico mercoledì 23 a giovedì 24 agosto dalle ore 8 alle ore 17 per la bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti.