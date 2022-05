Nuovo giro di chiusure stradali: si va da un giorno a un mese

Prevista nei prossimi giorni la chiusura di cinque strade cittadine.

Vicolo Angelo Bristot

Sarà chiuso al traffico veicolare giovedì 26 maggio dalle ore 13 alle ore 18 vicolo Angelo Bristot per un trasloco presso un immobile.

Via Guà

Sarà chiusa al traffico veicolare da giovedì 26 maggio a venerdì 24 giugno (dalle ore 8.30 alle ore 18) via Guà per la sostituzione della condotta del gas metano.

Via Carlo Pisacane

Sarà chiusa al traffico veicolare mercoledì primo giugno dalle ore 8 alle ore 18 via Carlo Pisacane (tratto prospiciente il numero civico 2) per un intervento di bonifica della condotta idrica.

Via Volpi

Sarà chiusa al traffico veicolare lunedì 30 maggio dalle ore 8.30 alle ore 18 via Gian Antonio Volpi (tratto prospiciente il numero civico 6) per l’installazione di una caldaia a sistema ibrido presso un fabbricato.

Viale della Navigazione Interna

Sarà chiuso al traffico veicolare da lunedì 23 a sabato 28 maggio dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo viale Della Navigazione Interna (tratto compreso tra il sottopasso della tangenziale e via Sesta Strada) con contemporanea chiusura a traffico veicolare della rampa di uscita da corso Argentina in viale Della Navigazione Interna (svincolo n. 15) per un intervento urgente di risanamento della pavimentazione stradale;

Via Bergamo

Sarà chiusa al traffico veicolare lunedì 6 giugno dalle ore 7 alle ore 19 via Bergamo (tratto prospiciente il lato nord dell’edificio sito al numero civico 11) per lo smontaggio di una gru all’interno del cantiere edile con contemporanea istituzione del doppio senso di circolazione in via Bergamo, tratto compreso tra via Castelfidardo ed il numero civico 11/N e inversione dell’attuale senso unico di circolazione di via Bergamo, tratto compreso tra il ramo secondario proveniente da via Cremona ed il numero civico 7/B, con questa nuova direzione di marcia. Viene inoltre istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in via Bergamo, tratto compreso via Castelfidardo ed il numero civico 19/A, ambo i lati.