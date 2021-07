Due mesi di chiusura per un tratto di via Tommaseo, ma non solo: lavori stradali estivi a Padova

Cinque chiusure in vista per lavori stradali in città

Cinque chiusure in vista per lavori stradali in città.

Via Tommaseo

Via Niccolò Tommaseo, corsie in direzione piazzale Stanga, nel tratto in corrispondenza dell’intersezione con via E. Berlinguer, da sabato 31/05/2021 a domenica 1/08/2021, per un collegamento della condotta del gas.

Via Matera

Via Matera, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, da lunedì 2/08/2021 a giovedì 16/09/2021, per un intervento di sostituzione della condotta del gas metano;

Via Wiel

Via Isidoro Wiel, da martedì 3/08/2021 a mercoledì 4/08/2021, dalle ore 7.00 alle 19.00, con l’impiego di un moviere all’incrocio Wiel-Campagnola, per dei lavori edili in un fabbricato;

Via Tito Poggi

Senso unico alternato in via Tito Poggi, tratto compreso tra i numeri civici 8 e 10, con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Dei Colli, i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, da lunedì 2/08/2021 a venerdì 13/08/2021, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, con conseguente divieto di sosta, per un intervento edilizio in un fabbricato;

Ponte Sabbionari

Ponte Sabbionari, da lunedì 2/08/2021 a domenica 8/08/2021 e da lunedì 16/08/2021 a domenica 22/08/2021, per un intervento urgente di messa in sicurezza del parapetto danneggiato del ponte;