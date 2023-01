Chiusure temporanee per lavori, ecco le vie interessate

Diversi lavori di manutenzione costringeranno, per poche ore in determinati tratti, determineranno la chiusura temporanea di alcune strade nei prossimi giorni. Ecco le vie interessate e gli orari di interdizione del traffico.

Chiusure temporanee

Partiamo da via Ottorino Respighi, che nel tratto compreso tra via G. Brahms ed il numero civico 13, da mercoledì 11/01/2023 a venerdì 20/01/2023, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per l’allestimento di un cantiere temporaneo per la bonifica della rete del gas metano, l'accesso sarà interdetto. Stesso discorso per quanto riguarda via Nazareth, nel tratto compreso tra il numero civico 8 e via B. Scardeone, dalle ore 9.00 di martedì 10/01/2023 alle ore 19.00 di mercoledì 11/01/2023, per il montaggio di una gru di cantiere. via Giuseppe Lorenzoni, tratto prospiciente il numero civico 22, fino a venerdì 13/01/2023, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del lavoro della modifica di allaccio alla condotta del gas. Infine via Luigi Mascherpa, tratto prospiciente il numero civico 1, fino a venerdì 13/01/2023, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del lavoro della modifica di allaccio alla condotta del gas.